скриншот телеканал Москва 24

Крупное ДТП произошло на Дмитровском шоссе. Там столкнулись три автомобиля.

Как сообщает телеканал Москва 24, движение на данном участке дороги в сторону центра сильно затруднено.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД, в результате аварии пострадал один человек.

По информации источника в экстренных службах столицы, на Дмитровском шоссе столкнулись автомобили Peugeot, BMW и Nissan.