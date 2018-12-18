В Томске произошел пожар максимального ранга сложности

Строительный магазин "Стройпарк" горит в Томске, передает ТАСС.

Пожару присвоили максимальный ранг сложности. "Произошел пожар в торговом комплексе "Стройпарк" на улице Вершинина на площади около 150 квадратных метров", – рассказали в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пострадавших нет, передает РИА Новости. Людей вывели из торгового комплекса, пожарные тушат возгорание.