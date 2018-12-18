В Кемерове Дед Мороз умер на утреннике в детском саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кемерове 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду, сообщает "Интерфакс".

Мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, однако актер умер до ее приезда. Известно, что он несколько лет подряд участвовал в утренниках в детском саду "Тавосочка".

Также появилась информация, что умерший оказался заслуженным артистом России Валерием Титенко. Об этом "Говорит Москва" сообщила его невестка.