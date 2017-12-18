Подросток погиб на железной дороге в Подмосковье

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Следователи выяснят обстоятельства гибели подростка на железной дороге в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Как пояснили в ведомстве, началась доследственная проверка инцидента. Подросток в возрасте 15 лет погиб на перегоне станций Пушкино-Софрино Ярославского направления Московской железной дороги.

Инцидент произошел 17 декабря. Группа молодых людей ехала на электричке Москва – Сергиев Посад. Один из подростков – уроженец Пушкинского района Подмосковья – открыл автоматические двери во время движения поезда. Он выпал из вагона, получив смертельные травмы, объяснили в СК.