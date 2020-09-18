В Чувашии фотограф разбился насмерть, упав с моста

Фото: скриншот видео соцсети

Фотограф разбился насмерть после падения с Мокринского железнодорожного моста в Чувашии. Начато расследование, заявили в СК РФ по региону на официальном сайте.

"Около 20:50 17 сентября 27-летний фотограф из Чебоксар при производстве фотосъемки на Мокринском железнодорожном мосту, расположенном в Канашском районе, сорвался и упал с высоты", – сказали в пресс-службе ведомства.

По информации следователей, фотограф скончался на месте.

В СК по Чувашии предупредили об опасности нахождения в местах, не оборудованных для туристического посещения.

Ранее автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу на востоке Москвы. Уточняются причины ДТП и пострадавшие.