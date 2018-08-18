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Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявлены обвинения в покушении на убийство, сообщается в заявлении полиции Лондона, переданном в РИА Новости.

В полиции отметили, что 29-летнему мужчине было предъявлено обвинение по двум пунктам. "Салих Хатер, проживающий на Хайгейт-стрит в Бирмингеме, британский гражданин суданского происхождения, ознакомится в магистратском суде Вестминстера в понедельник, 21 августа, с предъявленными ему обвинениями в покушении на убийство прохожих и полицейских", – сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 августа. Автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение у здания британского парламента, перед этим наехав на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место происшествия прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан, а двое пострадавших госпитализированы.