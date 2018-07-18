Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева

Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ

Словакия экстрадировала в Россию члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, причастного к серии терактов во Владикавказе в 2006 году, сообщает РИА Новости.

Все это время он находился в международном розыске. В 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и попытался легализовать их в Швейцарии, Голландии и других странах Европы. В 2011 году его задержали в Словакии.

В течение семи лет он через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче РФ, ссылаясь на необоснованность предъявляемых обвинений. В организации его передачи Москве принимали участие ФСБ, Генпрокуратура, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.

Гражданина России 1978 года рождения обвиняют в причастности к организации и совершению серии терактов с применением самодельных взрывных устройств, повлекших жертвы среди гражданского населения.

Шамиль Басаев возглавлял группировки радикальных исламистов в Чечне. Под его руководством были организованы многие терактов, в том числе теракт на Дубровке, захват школы в Беслане и убийство бывшего лидера Чечни Ахмата Кадырова.