Словакия выдала России участника банды Шамиля Басаева

18 июля, 12:01
Фото: ТАСС/Снимок с видео/ЦОС ФСБ
Словакия экстрадировала в Россию члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, причастного к серии терактов во Владикавказе в 2006 году, сообщает РИА Новости.
Все это время он находился в международном розыске. В 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и попытался легализовать их в Швейцарии, Голландии и других странах Европы. В 2011 году его задержали в Словакии.
В течение семи лет он через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче РФ, ссылаясь на необоснованность предъявляемых обвинений. В организации его передачи Москве принимали участие ФСБ, Генпрокуратура, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.
Гражданина России 1978 года рождения обвиняют в причастности к организации и совершению серии терактов с применением самодельных взрывных устройств, повлекших жертвы среди гражданского населения.
Шамиль Басаев возглавлял группировки радикальных исламистов в Чечне. Под его руководством были организованы многие терактов, в том числе теракт на Дубровке, захват школы в Беслане и убийство бывшего лидера Чечни Ахмата Кадырова.
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