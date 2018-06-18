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18 июня 2018, 11:41

Происшествия

Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Фото: АР/Junji Kurokawa

Генконсульство РФ в японском городе Осака не располагает сведениями о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в прилегающем районе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство работает в нормальном режиме и ведет прием граждан. От властей Японии данных о пострадавших россиянах не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в японской префектуре Осака 18 июня. В результате стихийного бедствия пострадали по меньшей мере 217 человек.

По данным властей префектуры, погибли три человека, включая девятилетнюю девочку. В городе Такацуки после толчков в одном из зданий начался пожар и затопило улицы.

Дорожное движение в населенном пункте приостановлено. О повреждении зданий сообщили в нескольких населенных пунктах, есть проблемы с железнодорожным движением.

происшествия за рубежом
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