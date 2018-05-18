Крушение Boeing на Кубе. Все, что известно о трагедии

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В пятницу, 18 мая, самолет Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviación потерпел крушение при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти.

Авиалайнер выполнял рейс Гавана – Ольгин. По данным СМИ, на борту находились 105 человек, в том числе пять детей.

Очевидцы происшествия рассказали, что среди пассажиров есть выжившие. Их увозили машины скорой помощи. Как сообщает "Интерфакс", врачи одной из больниц Гаваны оказывают помощь четырем пациентам, которые получили серьезные травмы.

Речь идет о трех женщинах и молодом мужчине. Отмечается, что все они кубинцы. Однако согласно кубинским СМИ, все пассажиры на борту – иностранные граждане.

По предварительным данным, россиян в самолете не было. Об этом заявили в российском посольстве на Кубе. Дипломаты взаимодействуют с властями, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Boeing-737 рухнул на сельскохозяйственные поля неподалеку от пригорода Сантьяго-де-лас-Вегас. В СМИ появились сведения, что кубинская авиакомпания арендовала воздушное судно у мексиканской Damojh. А пилотировал самолет иностранный экипаж.

На место аварии прибыл глава госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Власти Кубы официально подтвердили факт крушения пассажирского самолета.

Владимир Путин направил Диас-Канелю телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами катастрофы. Президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.