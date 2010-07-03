В Москве арестовали трех соратников Квачкова

Трем соратникам отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.
Их задержали 11 апреля. По месту жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, которые свидетельствуют о причастности задержанных к участию в деятельности террористической организации.
Суд постановил взять обвиняемых под стражу. По информации СМИ, речь идет о Юрии Екишеве, Сергее Финогине и Павле Антонове.
Как полагает следствие, арестованные с августа 2015 года по апрель 2019 года пропагандировали Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (НОМП), признанное в 2015 году террористической организацией.
Также обвиняемые вербовали новых членов. Чтобы избежать преследования правоохранительными органами, они переименовали свою организации в "Народное ополчение России".
"Сотрудниками ГУПЭ МВД России совместно с ФСБ России при участии Росгвардии задержаны трое предполагаемых активистов националистического объединения "Народное ополчение имени Минина и Пожарского", деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Квачкова арестовали в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Через три года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии, ВС РФ снизил срок до восьми лет.
В августе 2017 года суд приговорил Квачкова к 1,5 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды за видеообращение из колонии.
7 февраля 2019 года приговор был пересмотрен. Квачкова освободили в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.
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