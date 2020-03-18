Неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Анонимные сообщения пришли на электронную почту авиаузла. Речь идет о рейсах Екатеринбург – Москва, Иркутск – Москва, Москва – Уфа и Новосибирск – Москва. Все самолеты находятся в воздухе.
По данным агентства, воздушные судна не изменили маршрут и следуют в пункты назначения.
Накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту трех самолетов. Они летели из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск.
14 марта неизвестные сообщили о "минировании" сразу четырех самолетов. Речь шла о суднах, отправлявшихся из Москвы в Тюмень и Челябинск, а также курсирующих из Иркутска и Новосибирска в столицу.