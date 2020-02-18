Москвичи украли 94 ноутбука из поезда в Смоленске

Фото: министерство внутренних дел РФ

Четверых москвичей задержали по подозрению в краже 94 ноутбуков из поезда в Смоленске.

"Сотрудники ГУ на транспорте МВД России раскрыли серию краж компьютерной и бытовой техники из грузовых контейнеров железнодорожных составов", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что поезд следовал транзитом через территорию России. Злоумышленники запрыгнули на платформу в том месте, где состав следовал с минимальной скоростью, после чего сорвали с одного из контейнеров с техникой запирающее устройство и выкрали оттуда 94 ноутбука. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Полицейским удалось задержать преступников. Ими оказались четверо жителей Западного округа столицы. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

"Кроме того, изъяты бытовые приборы, мобильные телефоны и другая техника. По внешним признакам и серийным номерам они оказались идентичны грузам, похищенным при аналогичных обстоятельствах на территории Смоленской и Московской областей, начиная с 2017 года", – добавила Волк.

По предварительным данным, фигуранты могут иметь отношение к 6 преступлениям, ущерб от которых превышает 6 миллионов рублей.

Ранее неизвестный похитил несколько компьютеров в здании ВШЭ. Материальный ущерб оценили в 372,5 тысячи рублей. Вследствие этого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража, совершенная в крупном размере").