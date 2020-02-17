Неизвестный похитил несколько компьютеров в здании ВШЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре украли несколько мониторов и компьютеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный похитил пять мониторов системы Benq. Кроме того, в здании учебного заведения обнаружили пропажу пяти системных блоков. Материальный ущерб оценили в 372,5 тысячи рублей.

Вследствие этого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража, совершенная в крупном размере").

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который подозревается в краже 250 тысяч рублей у пенсионерки. Он ходил по квартирам и предлагал представителям старшего поколения приобрести кухонные наборы и электроприборы. Во время одного из таких визитов мужчина отвлек внимание пенсионерки и украл у нее кошелек.

Также в Москве неизвестный похитил телефон в букмекерской конторе после того, как попросил позвонить у потерпевшего.