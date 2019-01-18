В Москве охранники украли игрушки для тяжелобольных детей

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В Преображенском районе Москвы задержали двоих сотрудников частного охранного предприятия по подозрению в краже игрушек, собранных волонтерами для тяжелобольных детей. Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает ТАСС.

Подарки находились на складе на Электрозаводской улице, взятом в аренду хосписом. В ближайшее время игрушки возвратят на склад.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.