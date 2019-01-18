Мужчина в Москве убил знакомого из-за долга в 200 тыс рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали в столице подозреваемого в убийстве мужчины из-за долга в 200 тысяч рублей. Тело убитого с колото-резанной раной нашли вечером 17 января у подъезда дома на улице Главная, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлию Иванову.

По данным следователей, мужчины ранее были знакомы. В ходе допроса выяснилось, что мужчина убил знакомого из-за долга в 200 тысяч рублей, который потерпевший не возвращал.

Правоохранители возбудили дело об убийстве.