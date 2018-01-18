Коллекция рукописей Стивена Кинга погибла при потопе в книжном магазине в США

18 января, 18:23
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Редкие издания произведений Стивена Кинга, а также его рукописи уничтожены из-за прорыва трубы в книжном магазине Gerald Winters & Son в американском городе Бангор (штат Мэн), сообщает издание Bangor Daily News.
По словам хозяина магазина Джеральда Уинтерса, книги хранились в подвале на время ремонта магазина. Среди них были десятки первых и ограниченных изданий книг Кинга, некоторые подписаны им лично.
Уничтожены семь рукописей, в том числе произведения "Кадиллак Долана", "Максимальное ускорение" и "Глаза дракона". В коллекции Уинтерса были и книги, подписанные писателями Джоном Толкиеном и Джорджем Мартином. Некоторым изданиям было по 80 лет.
После потопа остались целыми только 10 процентов коллекции.
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