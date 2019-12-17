Ряд поездов на Киевском направлении МЖД задерживается

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается движение поездов по техническим причинам.

"На Киевском направлении задерживаются поезда по техническим причинам", – говорится в сообщении АО "Центральная ППК" в Twitter.

Как сообщает пресс-служба МЖД, из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Лесной Городок – Внуково задерживаются электрички. Движение поездов затруднено в сторону столицы.

"МЖД принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Киевского направления и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

В ноябре пассажирский поезд, следующий из Москвы в Калининград, задержался на несколько часов из-за падения крана на железнодорожные пути на территории Литвы. Кран упал на пути во время проведения плановых технических работ на перегоне Казлу-Руда – Пильвишкяй. Для пассажиров поезда организовали дополнительное питание.

