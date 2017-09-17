Иномарку за 6,5 млн рублей украли на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Иномарку стоимостью свыше 6 миллионов рублей украли на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступила информация о краже машины по адресу улица Наметкина, дом 1. Прибывшие полицейские выяснили, что неизвестный украл Lexus LX570 и скрылся. Материальный ущерб составил около 6,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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