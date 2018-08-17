В Москве нашли груду брошенных документов. Что грозит виновным

На юго-западе Москвы в бывшем здании одного из отделов УФМС обнаружили груду брошенных документов россиян: старые паспорта, свидетельства, уголовные дела. Следственный комитет начал проверку.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, какое наказание может ждать виновных.

Адвокат Олег Цуканов отметил, что в соответствии с действующим законодательством, системная служебная деятельность любого структурного подразделения МВД РФ четко регламентирована.

"Одной из важных составляющих работы органов Федеральной миграционной службы является надлежащий учет, что прямо прописано в административных регламентах, по хранению тех персональных данных, которые вверены сотрудникам ФМС гражданами РФ или лицами, обратившимися в органы ФМС за получением соответствующих госуслуг", – сказал собеседник портала Москва 24.

По его мнению, информация о случайном обнаружении персональных данных граждан в административном здании, где раньше располагался отдел ФМС, является "наглядным вопиющим нарушением действующего законодательства в административных регламентах".

Сотни паспортов москвичей нашли в заброшенном отделении полиции



"При передислокации любого структурного подразделения МВД или ФМС одни из первых вопросов, которые решаются руководством – это вопросы по личному составу, вопросы по служебным документам, вопросы по специальным средствам и вооружениям, при наличии такового", – пояснил эксперт.

Он отметил, что этот инцидент свидетельствует о "пренебрежительном, халатном отношении должностных лиц данного отдела к исполнению своих служебных обязанностей".

Оружие в руках злоумышленников



Цуканов сообщил, что оставленная в открытом доступе документация может быть использована злоумышленниками. По его словам, бланк, идентифицирующий конкретное физическое лицо - это серьезное оружие, которое может быть использовано, в том числе, и для совершения будущих преступлений.

"Ситуация, когда ваша персональная информация могла достаться кому угодно, включая тех, кто мог просто элементарно переклеить фотографию в бланке паспортном, может иметь исключительно тяжелые последствия. Это может быть использовано мошенниками для реализации преступного умысла, лицами, ведущими экстремистскую деятельность для конспирации, что угодно", – пояснил адвокат.

Цуканов не исключил, что виновные могут понести уголовное наказание. "Я полагаю, что это злоупотребление должностными полномочиями в действиях (бездействиях) соответствующих должностных лиц, либо, как минимум, это халатность. По итогам проверки, которая пройдет, все ответственные лица, кому в период исполнения служебных обязанностей были вверены документы, должны понести соответствующее наказание, вплоть до уголовного", – заключил эксперт.

Юрист Иван Сидоров объяснил, что документы подобного рода необходимо хранить в архивах.

"Они должны храниться в архиве МВД, либо должны быть утилизированы по истечении срока хранения. Если говорить об уголовных делах, они должны храниться либо в суде в архиве, где рассматривалось дело, либо у следователей, если дело уже закрыто – в зависимости от тяжести преступления", – рассказал Сидоров. По его мнению, следствию будет сложно установить причастных лиц, учитывая количество найденных документов.

Евгения Маркова

