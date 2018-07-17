Мосгортранс окажет помощь пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса в Коньково

Фото: Агентство "Москва"

Мосгортранс окажет помощь пассажирам автобуса в Коньково, пострадавшим при ДТП, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Сегодня около 13:15 в районе дома 109 на улице Профсоюзная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута № С2. По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем городской транспорт совершил наезд на мачту городского освещения", – цитирует представителей компании Агентство "Москва".

Ушибы при инциденте получили два пассажира автобуса. Перевозчик намерен оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Среди получивших травмы нет детей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Транспорт курсирует на улице Профсоюзная в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что у метро "Коньково" столкнулись автобус и легковушка, в результате чего пострадали четыре человека. Также в результате ДТП сохраняется угроза обрушения фонарного столба.