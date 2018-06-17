Не менее 20 человек пострадали при стрельбе на выставке в США

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Не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на выставке Art All Night в Трентоне, в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор округа Мерсер Анджело Онофри.

По его словам, неизвестные открыли стрельбу по посетителям выставки в ночь на 17 июня, примерно в 02:45 по местному времени (в 09:45 по Москве). Как уточнил прокурор округа, пишет ТАСС, злоумышленников было не менее двух. Одного из них ликвидировали. Им оказался мужчина 33 лет. Второй нападавший задержан.

Отмечается, что некоторые из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения, другие же были травмированы во время давки.

В числе пострадавших − 13-летний подросток, который сейчас находится в тяжелом состоянии. При этом некоторые были ранены легко, и медицинскую помощь им оказали на месте.

Онофри рассказал, что в ходе инцидента полиция открыла ответный огонь. В то же время прокурор пока не назвал возможные мотивы нападавших.