Человек погиб в ДТП в городском округе Чехов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате ДТП в городском округе Чехов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Авария произошла на 12-м километре автодороги Троицкое – Добрыниха. Там опрокинулось транспортное средство.

В ведомстве призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.