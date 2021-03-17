Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

В прокуратуре заявили, что сгоревший в Татарстане памятник был установлен с нарушениями.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что заказчик не убедился, что объект отвечает требованиям пожарной безопасности: в ходе изготовления монумента не использовались негорючие материалы, предусмотренные техническим заданием аукционной документации.

Прокуратура направила в следственные органы материалы дела. Бывшего руководителя исполнительного комитета города Заинска могут привлечь к ответственности по статье о халатности, а предпринимателю, выполнившему работы по изготовлению памятника, предстоит ответить по статьям о мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

16 марта три девочки и мальчик подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. Их личности установили. В отношении родителей составили материалы по неисполнению ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.