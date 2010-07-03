Во Фландрии почтового голубя продали за 1,3 миллиона евро

Фото: Alastair Grant AP/TASS

Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире. Об этом сообщил телеканал RTBF.

На аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) Армандо купили за 1 миллион 252 тысяч евро.



Такая цена за эту пятилетнюю птицу получилась благодаря тому, что голубь стал лучшим в истории голубиных гонок. Армандо является обладателем многочисленных призов за победы.

Покупателем стал китаец. В Китае высоко ценят бельгийских голубей. Теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.