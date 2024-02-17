17 февраля, 23:22Происшествия
Ссора в хостеле на юге Москвы закончилась дракой и гибелью мужчины – СК
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в хостеле на Проспекте Андропова в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного СК РФ.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 февраля. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
Результаты проверки контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. Как подчеркнули в телеграм-канале ведомства, прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").
По данным прокуратуры, в этом подозревают мужчину 1986 года рождения. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта множество раз ударил своего знакомого 1971 года рождения руками и ногами.
"От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", – заключили в пресс-службе.
Ранее тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире жилого дома на улице Снайперской. По данному факту также проводилась доследственная проверка. Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки.
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