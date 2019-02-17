Площадь обрушения в университете ИТМО составила 885 "квадратов"

Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Площадь обрушения в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления МЧС.

"Площадь обрушений 760 метров по перекрытиям и 125 метров – кровля", – сообщили в ведомстве. Разрушены 13 аудиторий и часть коридоров.

Здание укрепили для обеспечения безопасности разбора завалов, установлены 60 распорок. Строение обследовано диагностическим комплексом "Струна". Подготовлено место для строительной техники и вывоза мусора.

Также сообщается, что проектировщики еще в мае 2018 года зафиксировали аварийное состояние части перекрытий. Согласно материалам на сайте госзакупок, ИТМО в январе 2019 года объявил о поиске подрядчика ремонта помещений физико-технического факультета, расположенного в одном из зданий пострадавшего корпуса, которое относится к историческим памятникам.

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения в Санкт-Петербурге

Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. В этот момент в университете проходили факультативы. Из учебного заведения вывели 86 человек. При этом 21 студента и преподавателя эвакуировали с пятого этажа при помощи пожарной лестницы. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Университет ИТМО в Санкт-Петербурге - национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Основан в 1900-м году. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.