Скрывшуюся после наезда на пешехода в столице женщину задержали

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водителя иномарки, которая сбила пешехода на севере столицы, после чего скрылась с места происшествия, задержали.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росгвардии, после инцидента на Ленинградском шоссе в районе дома 9 был введен план "Перехват". Спустя 15 минут экипаж вневедомственной охраны обнаружил автомобиль на Кронштадском бульваре.

За рулем находилась 19-летняя жительница Московской области. Она призналась в содеянном и была передана сотрудникам полиции. Пострадавшая в ДТП пешеход госпитализирована в одно из медицинских учреждений Москвы.