Тело мужчины нашли на месте пожара в столичных гаражах

Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер

Жертвой пожара, который 17 января вспыхнул на территории гаражно-строительного кооператива в районе Северное Медведково, стал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.

ЧП произошло на Полярном проезде. Во время разбора завалов там нашли тело мужчины. Сейчас на месте происшествия работают медики.

После обнаружения тела погибшего столичный главк СК начал проверку.

Возгорание, в результате которого произошел взрыв газового баллона, охватило 300 квадратных метров. По результатам замеров проб воздуха в районе пожара предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано. Пламя тушили 64 человека личного состава и 17 единиц техники. О ликвидации пожара объявили в 16:25.

