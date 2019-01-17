Пациента спасли от смерти с помощью 15 банок пива

Врачи во Вьетнаме спасли 48-летнего пациента Нгуена Ван Нхата с помощью пива, сообщает издание Daily Mail.
Мужчину госпитализировали во вьетнамской провинции Куангчи с признаками отравления. Его лечащий врач рассказал, что уровень метанола в крови пациента превышал норму в 1119 раз. Чтобы спасти ему жизнь, медики перелили ему в желудок три банки пива и тем самым замедлили переработку метанола его печенью.
Затем мужчине влили в желудок еще 12 банок – по одной в час, пока он не пришел в себя. Одновременно врачи очищали кровь пациента от смертельно опасных токсинов. Через три недели мужчину выписали.
Его доктор объяснил, что желудок и кишечник человека выделяют алкоголь в кровь, даже если он находится в бессознательном состоянии или уже прекратил пить. Нхат потерял сознание, когда метанол в его организме окислился до формальдегида, который начал вырабатывать муравьиную кислоту.
Алкоголь поступает в организм в двух формах – метанол и этанол, а печень расщепляет этанол, чем и воспользовались медики, чтобы спасти пациента.
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