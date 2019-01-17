Сбивший спортсменку судья из Краснодара подал в отставку

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В отставку подал судья Краснодарского гарнизонного военного суда, который, предположительно, сбил спортсменку и пытался уехать с места происшествия.

"16 января судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым Арсеном подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о прекращении его полномочий", – говорится на сайте суда.

По предварительным данным, Крикоров в декабре 2018 года спровоцировал ДТП, передает ТАСС. В аварии пострадала 18-летняя член сборной Краснодарского края по тхэквондо, чемпионка края, победительница первенства ЮФО 2018 года. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам ее матери Марины Зверевой, спортсменка получила травмы средней тяжести. Девушке предстоит перенести операцию.