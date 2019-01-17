Около 120 человек эвакуировали из школы на востоке Москвы

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Около 120 человек эвакуировали из школы на востоке столицы после того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщает РИА Новости.

Речь идет о школе №2093 на улице Алексея Дикого. Сработала сигнализация в процессе приготовления пищи на первом этаже здания. Обстоятельства ЧП выясняются.