Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей

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Владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел на нужды ВСУ 1,3 миллиарда рублей, заработанных за счет бизнеса в России. Об этом заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории Российской Федерации прибыли", – приводит его слова ТАСС.

Среди производимой холдингом продукции числится водка под брендами "Хортиця", "Мороша" и "Первак". Global Spirits также является собственником ликеро-водочного завода "Хортица" и Одесского коньячного завода.

Ранее Ленинский районный суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits. Взыскателем по делу является Генпрокуратура России. В частности, речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах.

Владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) ранее заочно арестовал Хамовнический суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ, он объявлен в розыск.