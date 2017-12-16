МЧС опровергло сообщения о задымлении на "Речном вокзале"

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Информацию о задымлении на станции метро "Речной вокзал" опровергли в МЧС.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по столице, после проверки пожарными сообщения не подтвердились. В настоящий момент на станции проводят работы по регламенту, сообщает Агентство "Москва".

Станции метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закрыли 16 и 17 декабря для присоединения к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино".

Для пассажиров между "Речным вокзалом" и "Соколом" с остановками у "Водного стадиона" и "Войковской" ввели автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.