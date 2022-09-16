Автомобиль сбил человека на самокате на Ярославском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве на Ярославском шоссе в районе дома 107 автомобиль сбил человека на самокате, который пересекал пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место ДТП прибыли оперативные службы. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточняется. Дептранс предупредил, что на территории ДТП усложнилась дорожная обстановка. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

Ранее в районе станции метро "Строгино" автомобиль въехал в отбойник. Из-за ДТП затруднено движение на внешней стороне 65-го километра МКАД. Занята одна полоса из шести.

Также в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щелковском городском округе столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате четыре человека погибли, а два получили травмы.