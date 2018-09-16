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Москва 24

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Происшествия

16 сентября 2018, 23:09

Один человек погиб и трое пострадали при обрушении бани в подмосковной Рузе

происшествия

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще трое пострадали при обрушении бани в подмосковной Рузе. Об инциденте сообщили в экстренных службах региона.

"В Рузе произошло обрушение бани. Погиб один человек, еще трое получили травмы", − цитирует ТАСС представителя экстренных служб. По предварительной информации, в здании бани произошел хлопок, причины которого устанавливаются. Так как баня не была газифицирована, газ не мог стать причиной обрушения, отметил собеседник агентства.

В региональном главке МЧС подтвердили происшествие в Рузе, уточнив, что последствия ЧП ликвидируют 24 сотрудника ведомства и восемь единиц техники.

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