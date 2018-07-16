В ДТП под Ростовом погиб ребенок

Фото: скриншот из видео ГУ МВД РФ по Ростовской области

В результате ДТП между легковым автомобилем Ford и рейсовым автобусом под Ростовом-на-Дону погиб ребенок. Еще трое человек, включая водителя, пострадали, передает РИА Новости.

"Инцидент произошел на трассе Азов-Староминская в районе села Елизаветовка", – сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля заснул за рулем и врезался в рейсовый автобус, который стоял на повороте. В иномарке погиб двухлетний ребенок, остальные пассажиры травмированы.

Ранее в Татарстане при столкновении поезда с легковым автомобилем погибли четверо человек.