В Татарстане поезд столкнулся с автомобилем

16 июля, 02:18
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
При столкновении поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Татарстане погибли четыре человека, передает РИА Новости.
Ранее экстренные службы заявляли о трех погибших. Информация постоянно уточняется.
Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан, 15 июля в 18:50 в Буинском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Волгоград – Нижневартовск, и автомобиля ВАЗ-2109.
Четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, в результате аварии погибли. Причина столкновения и все детали ДТП устанавливаются.
По версии сотрудников Горьковской железной дороги, причиной аварии на переезде между станциями Бурундуки и Бюрганы было нарушение правил дорожного движения.
Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №106 при работающей автоматической переездной сигнализации.
Пытаясь избежать столкновения, машинист поезда применил экстренное торможение.
Сообщается, что пассажиры поезда не пострадали. Ожидается задержка пассажирского состава, в который врезался автомобиль. На график движения других поездов происшествие не повлияло.
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