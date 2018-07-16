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Москва 24

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Происшествия

16 июля, 02:18

В Татарстане поезд столкнулся с автомобилем

происшествия дтп

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

При столкновении поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Татарстане погибли четыре человека, передает РИА Новости.

Ранее экстренные службы заявляли о трех погибших. Информация постоянно уточняется.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан, 15 июля в 18:50 в Буинском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Волгоград – Нижневартовск, и автомобиля ВАЗ-2109.

Четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, в результате аварии погибли. Причина столкновения и все детали ДТП устанавливаются.

По версии сотрудников Горьковской железной дороги, причиной аварии на переезде между станциями Бурундуки и Бюрганы было нарушение правил дорожного движения.

Автомобиль ВАЗ-2109 выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №106 при работающей автоматической переездной сигнализации.

Пытаясь избежать столкновения, машинист поезда применил экстренное торможение.

Сообщается, что пассажиры поезда не пострадали. Ожидается задержка пассажирского состава, в который врезался автомобиль. На график движения других поездов происшествие не повлияло.

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