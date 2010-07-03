Прокуратура начала проверку после инцидента с поездом "Брянск – Москва"

Брянская транспортная прокуратура начала проверку по факту расцепки вагонов пассажирского поезда № 738 "Брянск – Москва", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По ее данным, 15 июня при отправлении состава со станции Бряск-Орловский произошла расцепка между 9 и 10 вагонами. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

Задержка составила более трех часов, подтвердили в МЖД. В СМИ появилась информация о том, что вагон отцепился на ходу, но ее опровергли. В МЖД уточнили, что нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, случилась при отравлении.

Чтобы пассажиры продолжили поездку, на станцию Брянск-Орловский подали резервный состав, который вскоре отправился по маршруту следования. Можно было также оформить проездные документы на другие поезда направления или полностью вернуть деньги за билеты.