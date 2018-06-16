Две гражданки Мексики пострадали при наезде таксиста на пешеходов в центре столицы

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Две гражданки Мексики пострадали при наезде таксиста на пешеходов на столичной улице Ильинка, сообщило посольство латиноамериканской страны в России.

"Две мексиканские гражданки получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности", – сообщают дипломаты в Twitter.

Посольство держит контакт с пострадавшими и оказывает им консульскую поддержку.

Ранее сообщалось, что таксист наехал на толпу пешеходов около дома 5/2 по улице Ильинка. По словам самого водителя ДТП было случайностью. Отмечалось также, что автомобилист ездил с иностранными правами, выданными в Киргизии в 2013 году.

Очевидцы сообщали, что мужчина пытался бежать, но его задержали. МВД сообщало о семи пострадавших, однако медики уточнили данные – в больницу попали восемь человек.

Некоторое время на улице Ильинка было перекрыто движение из-за инцидента, его уже удалось восстановить.

Очевидцы рассказали о ДТП с участием такси на улице Ильинка

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