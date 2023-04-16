Беспилотник рухнул на территории базы США рядом с аэропортом в Багдаде – СМИ

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Беспилотник упал на территории американской военной базы, которая находится рядом с международным аэропортом в столице Ирака Багдаде. Об этом информирует портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным СМИ, американские военнослужащие сами сбили этот дрон. На данный момент беспилотник был передан для установления всей информации в иракский Объединенный центр координации и мониторинга.

При этом источник не рассказал, был ли оснащен дрон взрывным устройством или фотоаппаратурой.

Ранее сообщалось, что на территории Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Факел" имени академика Грушина в Подмосковье нашли квадрокоптер с фото- и видеокамерой.

По данным силовых структур, боевой нагрузки на нем не обнаружили. Правоохранители организовали мероприятия для установления хозяина БПЛА, а также целей его запуска.

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