На Кубани 13 школьников госпитализированы с признаками гастроэнтерита

16:16
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Следственный комитет (СК) организовал проверку после госпитализации с признаками гастроэнтерита 13 школьников в селе Белая Глина на Кубани. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.
"15 апреля 2021 года стало известно об обращении 13 учащихся 4–11-х классов средней общеобразовательной школы № 11 села Белая Глина в больницу с признаками острого гастроэнтерита невыясненной этиологии. По данному факту Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время несовершеннолетние госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Следователи навестили детей в больнице, в настоящее время они опрашивают администрацию и работников школы. К проверке привлекли сотрудников Роспотребнадзора, которые проведут все необходимые анализы в школьной столовой.
"Специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования. Произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", – отметили в ведомстве.
Проверка находится на контроле руководства краевого управления СК.
Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников в 17 учебных заведениях. Отмечалось, что было зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Предположительно, возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.
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