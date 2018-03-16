Врачи рассказали о состоянии участников группы "Пикник" после ДТП

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Один из участников группы "Пикник", попавших в аварии во Владимирской области, остается в тяжелом состоянии. Состояние остальных музыкантов оценивается как средней тяжести.

Транспортировки пациентов из больницы Гусь-Хрустального пока не планируется, поскольку в первые дни необходимо понаблюдать за их состоянием, рассказал директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин. По его словам, они находятся в достаточно стабильном состоянии, передает ТАСС. Врачи говорят, что справляются.

Уточняется, что у участника группы в тяжелом состоянии медики подозревают перелом поясничного отдела позвоночника. "Но он без каких-то нарушений, это вопрос консервативной тактики", добавил Кирюхин.

16 марта в 12:10 на 50-м километре дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума на территории Гусь-Хрустального района случилось ДТП с участием трех транспортных средств.

Согласно предварительным данным, водитель Honda выехал на встречную полосу дороги, столкнулся с грузовиком КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen. Пострадали семь человек: водитель Honda, водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen – музыканты группы "Пикник". Рок-коллектив ехал из Владимира на концерт в Рязань. Выступление артистов отменено, зрителям возвращают деньги за билеты.

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