Электричка сбила мужчину рядом с ж/д платформой "Москва-3"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Электричка сбила мужчину в районе железнодорожной платформы "Москва-3" на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

По словам собеседника агентства, пострадавшему на вид 35 лет. Он шел по рельсам рядом со второй платформой.

Мужчина находится в сознании. На место следуют оперативные службы.