Советника по безопасности главы правительства Якутии обокрали в Москве

15 декабря, 12:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Советника по безопасности главы правительства Республики Саха обокрали в Москве. У мужчины похитили планшет, деньги и часы Rolex.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, потерпевший сам пришел с заявлением в полицию. По его словам, вечером 13 декабря он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил такси на улице Мантулинская, сел в автомобиль и уснул. Очнувшись около гостиницы "Сити Отель 1905", где он временно проживает, потерпевший обнаружил, что у него пропала сумка с личными вещами.
При этом личность водителя потерпевший не запомнил. По факту произошедшего проводится проверка.
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