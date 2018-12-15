Советника по безопасности главы правительства Якутии обокрали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Советника по безопасности главы правительства Республики Саха обокрали в Москве. У мужчины похитили планшет, деньги и часы Rolex.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, потерпевший сам пришел с заявлением в полицию. По его словам, вечером 13 декабря он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил такси на улице Мантулинская, сел в автомобиль и уснул. Очнувшись около гостиницы "Сити Отель 1905", где он временно проживает, потерпевший обнаружил, что у него пропала сумка с личными вещами.

При этом личность водителя потерпевший не запомнил. По факту произошедшего проводится проверка.