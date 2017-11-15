В подмосковных Химках горит жилой пятиэтажный дом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Квартира на втором этаже жилого пятиэтажного дома загорелась в подмосковных Химках.

Инцидент произошел по адресу проспект Мира, 14. Жильцов эвакуируют. Информации о пострадавших пока нет, сообщает ТАСС. Причиной мог стать взрыв бытового газа. Агентство "Москва" передает, что хлопка и взрыва не было. Квартира горит по всей площади, в трех окнах второго этажа наблюдается открытое горение. Создан оперативный штаб для тушения пожара.