Астронавт Ник Хейг улетел в США после аварийного запуска "Союза"

15 октября 2018, 10:58
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Астронавт NASA Ник Хейг после аварийного запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" улетел в США. Об этом сообщили в российском Центре подготовки космонавтов.
"Астронавт Хейг в субботу улетел в США. Когда этот экипаж снова начнет подготовку в Звездном городке к своему полету на МКС, Хейг вернется в Москву", – сказали в пресс-службе Центра, передает ТАСС.
Ранее Ник Хейг поблагодарил российских специалистов за их профессиональные и оперативные действия. Астронавт принес благодарность всем за "поддержку и искренние молитвы". Он сообщил, что оперативные группы "проявили себя великолепно", обеспечивая безопасность экипажа.
В четверг, 11 октября, произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на землю в спасательной капсуле. С места посадки экипаж доставили в казахстанский город Жезказган, а затем на Байконур.
Окончательной версии причин аварии при старте "Союза" пока нет, но ясно, что столкнулись блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя.
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