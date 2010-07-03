Падение россиянки Бобковой с балкона в Чехии признали несчастным случаем

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, упала с балкона в Чехии сама. Это был несчастный случай, сообщила РИА Новости полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове. Она уточнила, что россиянка находилась под влиянием алкоголя и наркотиков.
По словам Йежковой, собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, показали отсутствие постороннего вмешательства в инцидент с Бобковой. "К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, она имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков", – уточнила представитель полиции города Градец-Кралове.
Инцидент произошел вечером 10 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Бобкова жила в номере на четвертом этаже и вышла на балкон покурить. Впоследствии девушку обнаружили на земле с травмами и отправили в больницу. Следов насильственных действий чешская полиция не выявила. В настоящее время Бобкова продолжает лечение в Москве.
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