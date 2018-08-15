Число погибших в Генуе из-за обрушения моста выросло до 37

15 августа, 12:13
Количество погибших из-за обрушения автомобильного моста в Генуе возросло до 37, сообщает ТАСС.
По данным префектуры города, 12 из 16 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии.
В результате катастрофы погибли трое детей 8, 12 и 13 лет. Из-за угрозы новых обрушений в районе моста из ближайших домов эвакуировали 440 человек.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился 14 августа. Его построили в 1960-х годах и отремонтировали два года назад. Во время аварии по мосту ехали 35 легковых машин и три грузовика.
Следствие выдвинуло несколько версий трагедии, в числе которых – просадка опор моста и даже удар молнии.
Очевидцы считают, что мост в Италии рухнул от удара молнии
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