Число погибших в Генуе из-за обрушения моста выросло до 37

Количество погибших из-за обрушения автомобильного моста в Генуе возросло до 37, сообщает ТАСС.

По данным префектуры города, 12 из 16 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

В результате катастрофы погибли трое детей 8, 12 и 13 лет. Из-за угрозы новых обрушений в районе моста из ближайших домов эвакуировали 440 человек.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился 14 августа. Его построили в 1960-х годах и отремонтировали два года назад. Во время аварии по мосту ехали 35 легковых машин и три грузовика.

Следствие выдвинуло несколько версий трагедии, в числе которых – просадка опор моста и даже удар молнии.