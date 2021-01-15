Два человека погибли в аварии с участием 6 машин под Ростовом

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Авария с участием двух грузовых и четырех легковых машин произошла на трассе Волгоград – Каменск – Шахтинский в Ростовской области. Информацию о ДТП подтвердили представители главного управления МВД России по региону, сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли два человека. "По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей Mercedes и Scania, а также четырех легковых – Honda, "Газель", Volkswagen, Toyota", – говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили в МВД, пострадал один человек. Причина аварии на магистрали под Ростовом сейчас неизвестна, начата проверка.

14 января на Садовом кольце столкнулись 6 машин. Информации о пострадавших не поступало.