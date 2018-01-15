Число пострадавших в школе в Перми выросло до 11 человек

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Число пострадавших при инциденте в школе в Перми выросло до 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.

"В 10:12 поступил сигнал о нападении неизвестных лиц на детей в школе №127 Перми. Туда незамедлительно было направлено 11 бригад скорой медицинской помощи. Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии и девять человек – в легком", – рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие получили колото-резанные раны. Из 11 пострадавших – один взрослый, остальные несовершеннолетние. Ранее СМИ сообщали о конфликте между двумя учениками, в результате которого пострадали люди.